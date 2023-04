Die SPÖ fiebert der Mitgliederbefragung über die künftige Parteiführung entgegen, die am Montag beginnt. Und während sich Parteichefin Pamela Rendi-Wagner eher zurückhaltend verhält, rühren Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler am Samstag in Kärnten die Werbetrommel. Mehr als 10.000 Kärntner SPÖ-Mitglieder stimmen ab Montag darüber ab, wer die Partei künftig führen soll.