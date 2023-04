"Uralt" ist es, das Gurker Domkapitel als Beratungs- und Entscheidungsgremium der Diözese Gurk, das Donnerstag (18 Uhr) mit einem Festakt im Klagenfurter Dom mit Bischof Josef Marketz sein 900-Jahr-Jubiläum feiert. In der jüngsten Vergangenheit ist es allerdings sehr in den Köpfen der Kärntnerinnen und Kärntner verankert: Nach den Turbulenzen um Bischof Alois Schwarz und dessen von schweren Vorwürfen zu Amts- und Lebensführung begleitetem Wechsel nach St. Pölten (2018), kam dem Domkapitel eine bedeutende Rolle zu: Dompropst Engelbert Guggenberger als "Chef" des achtköpfigen Gremiums leitete als Diözesanadministrator interimistisch (und bis zur Absetzung durch Rom) die Diözese. Das Domkapitel gab den Auftrag zur Durchleuchtung der Vorkommnisse im Bistum in der Ära Schwarz und präsentierte zum Missfallen des Vatikans öffentlich den kritischen Prüfbericht.