Dass keine Kletterwand vor ihm sicher ist, ist nichts Neues, doch auch während einer Bahnfahrt in Japan findet Nicolai Uznik Möglichkeiten, sich auszuleben. Da werden Handgriffe prompt zu Turnübungen umfunktioniert. Der Kärntner hat sich für den morgigen Weltcupauftakt in Hachioji eingestimmt. „Ich war zwar schon auf einem Trainingslager in Japan, aber Wettkampf hatte ich hier noch keinen. Von dem her wird’s spannend. Das Land an sich taugt mir, die Menschen sind sehr freundlich, das Essen super, man kann es sich hier definitiv gut gehen lassen.“