Der altehrwürdige Wappensaal im Klagenfurter Landhaus war Drehort für ein Musikvideo. "Ich wollte einen Bezug zu meiner Heimat haben", sagt Sängerin und Songwriterin Stephanie Madrian (25). Der Titel ihres neuen Songs: "Keep Dancing". Mit diesem will sie anderen Mut machen, auch in schwierigen Zeiten weiterzumachen, zu kämpfen und niemals aufzugeben. "Ich habe den Song in einer Zeit geschrieben, in der es mir selbst nicht so gut ging. Mit Hilfe des Songs habe ich zu mir zurückgefunden und es geschafft, mich selbst zu heilen", erzählt die 25-Jährige.

Balletttänzerin Sigrid Glatz ist die Protagonistin im neuen Video. Madrian: "Die Kombination zwischen dem wunderschönen, geschichtlichen Wappensaal und ihrer großartigen Choreografie harmoniert perfekt." Im Video, das von "We Know Media" gedreht wurde, spielt auch Madrians Produzent Philip Maier mit. Die Veröffentlichung des Songs ist am 19. Mai, eine Woche später erscheint das Musikvideo. Zudem arbeitet die Kärntnerin gemeinsam mit einem deutschen DJ-Producer bereits an einem Drum & Bass-Remix des Songs.

Madrian nahm 2021 an der österreichischen Castingshow "Starmania" teil und schaffte es dort bis ins Semifinale. Bereits kurz danach veröffentlichte sie ihren ersten eigenen Song "These Days". Die Klagenfurterin arbeitet mit anderen Künstlern zusammen, sowohl in Kärnten als auch europaweit. "Zurzeit arbeite ich an einigen Projekten mit deutschen Musikern, hauptsächlich DJs und Künstlern aus Spanien."