Sie erinnert fast an einen Hangar für große Flugzeuge. Aber in der bis zu 1300 Kubikmeter große Halle beim Lakeside-Park in Klagenfurt fliegen kraftvoll brummend kleine Drohnen herum. Teilweise ohne von menschlicher Hand gesteuert zu werden. "K.I.", sagt Stephan Weiss, Professor am Institut für intelligente Systemtechnologien der Uni Klagenfurt und Leiter der Forschungsgruppe "Control of Networked Systems und meint "Künstliche Intelligenz". Die schwebt durch die riesige Drohnenhalle, wo Zukunft gestaltet wird.