1. Was sind die strafrechtlichen Konsequenzen nach Bombendrohungen?

"Eine Bombendrohung kann unterschiedliche Tatbestände erfüllen, je nachdem, unter welchen Umständen sie erfolgt", sagt Florina Ozegovic, Rechtsanwältin in Klagenfurt und Feldkirchen. Es komme beispielsweise das Delikt der "gefährlichen Drohung" infrage. Wer eine gefährliche Drohung begeht, indem er mit einer Gefährdung durch Sprengmittel droht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. "Auch die konkrete Ankündigung eines Übels via WhatsApp oder ähnliche Messengerdienste kann den Tatbestand der gefährlichen Drohung verwirklichen, sofern der Täter die Absicht hat, den Bedrohten in Furcht und Unruhe zu versetzen, und das Opfer sich tatsächlich fürchtet", klärt die Rechtsanwältin auf.