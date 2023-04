Der Flug auf die Sonneninsel Mallorca mit seinen „Spezln“ ist gebucht, der Ballermann ruft. „Es ist meine Premiere. Ich freue mich darauf, abzuschalten, da ich so viele Monate so fokussiert gewesen bin.“ Diese Auszeit hat sich Skibergsteiger Paul Verbnjak verdient. Der Großbucher, der seine erste vollständige Saison bei den „Großen“ absolviert hat, schnappte sich beim Weltcupfinale in Norwegen den Gesamtsieg in der U23-Klasse und landete im Endklassement (Elite) auf dem starken siebenten Rang. Sein erstes Elitepodium bei den Herren im Vertical hat für den Junioren-Doppel-Weltmeister eine spezielle Bedeutung. „Ich hätte wirklich nie damit gerechnet, vor allem, da mir die Strecke nicht so entgegengekommen ist, deshalb war dieses Ergebnis umso cooler.“