Wann wird es endlich wärmer? "Naja", sagt Metereologe Konstantin Brandes von Ubimet. "Kärnten gehört zumindest nicht zu den kältesten Regionen." Montag, Dienstag und Mittwoch soll es immerhin 13 bis 17 Grad haben. Der Montag wird weitgehend freundlich. "Wer Sonne will, sollte eher Richtung Osttirol und Oberkärnten fahren."

Vierbergler sollen sich war anziehen

Am Donnerstag wird es etwas kälter. Da könnten die Temperaturen einstellig werden. Brandes spricht von "sieben bis zehn Grad". Wer am Vierbegelauf teilnimmt, sollte sich also warm anziehen. Einen Regenschutz mitzunehmen ist auch kein Fehler. "Es wird in Kärnten wohl zeitweise regnen", meint der Metereologe.

Hoch die Hände Wochenende

Vorsichtig optimistisch ist der Experte fürs Wochenende. "Am Freitag hat es 15 bis 16 Grad." Danach könnte der Frühling den Turbo zünden. "Samstag und Sonntag werden 20 Grad erwartet."

Bisher war der April übrigens deutlich kühler als in den vergangenen Jahren. "Klagenfurt beispielsweise war zwei Grad zu kalt."