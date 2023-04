Der April macht, was er will: In Kärnten und Osttirol ist nicht nur in den Bergen und höher gelegenen Gebieten der Winter zurückgekehrt und hat im Straßenverkehr für einige Probleme gesorgt. Auch der Einsatz der Feuerwehren am Dobratsch fand unter schwierigen Wetterbedingungen statt. 60 Zentimeter Neuschnee lagen auf der Villacher Alpe auf 2.117 Meter Seehöhe, ein Ereignis, das laut Geosphere Austria so im April nur alle 20 Jahre vorkommt.

Am Freitag ist der Winter nun auch in den Tälern wieder zurück. Sogar in Klagenfurt gab es am Vormittag eine leichte Schneedecke, die allerdings bis Mittag vom Regen "weggespült" wurde. Seit Mittwochfrüh hat es um die 50 Liter pro Quadratmeter in Klagenfurt geregnet.

Jetzt ist es auch in den Tälern weiß, wie hier im Lavanttal © Traussnig

Die Schneefälle haben seit Donnerstagabend in Kärnten zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Bis Freitagmittag waren es laut Landesalarm- und Warnzentrale über 25 Einsätze. Vor allem umgestürzte Bäume mussten entfernt werden.

So sieht der Frühling jetzt aus:

Winterlandschaft in St. Stefan im Lavanttal © Bachhiesl

Regennasse Straßen als Unfallgefahr

Freitagfrüh kam auf der Katschberg Bundesstraße (B 99) in St. Georgen, Gemeinde Rennweg, zu einem Unfall: Ein 38-jähriger Motorradlenker aus Serbien stürzte mit seinem Motorrad auf der regennassen Fahrbahn aus bisher unbekannter Ursache im Bereich der Unterführung der B 99 mit der A10. Dabei zog sich seine am Sozius mitgefahrene 34-jährige Gattin Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Lenker selbst blieb unverletzt.

Auch auf der Südsteirischen Grenzlandstraße B 69 kam es aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse am Freitag zu einem Unfall. Ein Pkw war dort von der Straße abgekommen, eine Person musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Während der Sicherungsarbeiten ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall. Ein Gefahrguttransporter prallte auf ein Sicherungsfahrzeug der Straßenmeisterei.

Schneekettenpflicht

Laut Antenne Kärnten besteht Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge aktuell noch bei Fahrten über die Flattnitz.

Der Lawinenwarndienst Kärnten warnt vor einer derzeit gebietsweise kritischen Lawinensituation.

Niederschläge klingen ab

Freitagnachmittag sind die Regenschauer in den Tälern und der Schneefall oberhalb von 600 Meter allmählich abgeklungen. Die Nacht auf Samstag verläuft laut Geosphere Austria größtenteils stark bewölkt, aber meist trocken. Nur entlang der Grenze zur Steiermark sind hin und wieder noch leichte Regenschauer möglich. Im Tagesverlauf ist mit einigen lokalen Regenschauern zu rechnen, oberhalb von 1000 Meter sind wieder Schneeschauer möglich.