In gleich sieben Disziplinen stellten am vergangenen Wochenende auf dem Gelände der Landesfeuerwehrschule in Klagenfurt mehr als 60 Feuerwehrleute beim Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold ihr Wissen und Können unter Beweis. Welche Entscheidungen sind beim Einsatz zu treffen? Wie viel Löschwasser wird benötigt? Bei diesen und anderen Aufgabenstellungen galt es, sein Wissen unter Beweis zu stellen.