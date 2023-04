Wie jetzt entdeckt wurde, dürften schon am Ostermontag gegen 14 Uhr drei jugendliche Mopedfahrer Backwaren in Höhe von 100 Euro aus einer Bauernmarkthütte in Köttmannsdorf gestohlen haben.

Die Tat wurde von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Weil die drei Täter noch ihre Helme trugen, sind sie nur schwer zu erkennen. Die Ermittlungen laufen.