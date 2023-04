In einem Billard-Verein in Klagenfurt hat Mary Mischitz Deutsch gelernt. Die gebürtige Rumänin kam 2001 mit 18 Jahren, ohne Deutsch zu sprechen und ohne Ausbildung nach Kärnten. Das Reden fiel ihr nie schwer: "Ich habe im Verein den Menschen nachgesprochen." Größere Probleme bereitete ihr aber das geschriebene Wort. Also beschloss sie, das Schreiben gezielt zu üben. Später begann sie, Gedichte auf Deutsch zu schreiben.