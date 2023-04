Ein Ferlacher nahm am Karsamstag traditionell an einer Osterschwammweihe teil und beförderte anschließend einen glosenden Osterschwamm in einer Blechkiste im Laderaum seines Kleintransporters. Dabei hatte er auch einen nicht entzündeten mit dabei.

Der 50-Jährige stellte sein Fahrzeug vor dem Haus ab und führte mit dem Osterschwamm eine Hausweihe durch. Der nicht entzündete Osterschwamm begann daraufhin zu glosen. Eine zufällige vorbeifahrende Nachbarin bemerkte die Rauchentwicklung und konnte den Brand mit Hilfe von weiteren Passanten löschen.

Am Fahrzeug entstand lediglich geringer Sachschaden, Personen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz standen die alarmierten Feuerwehr Reßnig, Ferlach und Kirschentheuer mit insgesamt 45 Einsatzkräften.