Schinken, Würstel, Zunge, Eier, Reindling, Pinze – die klassische süß-salzige Osterjause gehört in Kärnten zum Auferstehungsfest wie das Amen in der Kirche. Egal, ob gläubig oder nicht. Während man als Vegetarier noch ein paar Eier mit Reindling auf seinen Teller packen kann, bleibt es für Veganer beim Kren. Schoaf! Und doch muss man als Mensch, der auf tierische Produkte verzichten möchte, nicht auch gleichzeitig auf eine Osterjause verzichten, da Supermärkte ein immer größer werdendes Sortiment an Alternativen anbieten.