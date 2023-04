"Ich war wirklich sehr erstaunt, was der Mann alles über mich gewusst hat." Dreieinhalb Stunden dauerte am Donnerstag der "Auftritt" von Anja Windl vor einem Mitarbeiter des Bundesamtes für Fremden- und Asylwesen (BFA) in Leoben. Dorthin war die Klima-Aktivistin der "Letzten Generation" geladen worden. Zur "Einvernahme hinsichtlich Prüfung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme". Das heißt: Der österreichische Staat will die 26-jährige deutsche Staatsbürgerin abschieben.