Anja Windl, Österreichs bekannteste Klimaaktivistin, droht offenbar die Abschiebung nach Deutschland. Das berichtet die Tageszeitung "Heute" in ihrer Online-Ausgabe. Laut der gebürtigen Deutschen seien bei einer Protestaktion in Klagenfurt ihre Personalien aufgenommen worden und an die Fremdenpolizei weitergeleitet worden. Diese prüfe jetzt laut Windl ein Aufenthaltsverbot.

Die 25-Jährige stammt aus Bayern und studiert in Österreich, wo sie auch ihren Lebensmittelpunkt hat, seit einigen Jahren Psychologie. Infolge ihrer Protestaktionen hat Windl mittlerweile mehrere Verwaltungsstrafen bekommen. Dies wollen die Behörden jetzt offenbar zum Anlass nehmen, ein Aufenthaltsverbot von Windl zu prüfen. Die Aktivisten will sich von den angeblich bevorstehenden Maßnahmen allerdings nicht einschüchtern lassen und weiterhin an Protestaktionen teilnehmen.

Auftritt an der Uni

Nachdem die Bewegung "Letzte Generation" lange Zeit in Kärnten nicht aktiv war, sorgte sie vor allem im März auch im südlichsten Bundesland für Aufsehen. Zuerst mit einer Straßenblockade in Villach, die einige Autofahrer zum Toben gebracht hat, und danach mit einem Auftritt an der Uni Klagenfurt. Dort durften Windl und Valentin Bast von der "Letzten Generation" in einem nicht-öffentlichen Seminar über ihre Proteste referieren sowie um neue Mitglieder werben.

Anja Windl selbst war für eine Stellungnahme, besonders zu der von ihr kolportierten drohenden Abschiebung, am Mittwoch noch nicht erreichbar.