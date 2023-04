"Das Zusammentreffen mit einem Wolf ist vor allem eines: sehr unwahrscheinlich", schreibt das "Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs" auf seiner Website. Doch so unwahrscheinlich scheint eine Begegnung in Kärnten mittlerweile gar nicht mehr zu sein. So wurden im Gemeindegebiet von Weißbriach in den vergangenen Nächten mehrmals zwei Wölfe gesichtet. Ex-Skirennläufer Werner Franz wäre mit seinem Pkw beinahe mit einem der Raubtiere zusammengestoßen.