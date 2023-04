Genau 124 Ausflugsziele, so viele wie noch nie zuvor, können in dieser Saison mit der Kärnten Card gratis besucht werden. Geschäftsführer Anton Fasching ist glücklich, dass der stetige Bau des Angebots gut ankommt. Denn die Kärnten Card erfreut sich bei Einheimischen und Besuchern ungebrochener Beliebtheit. 115.000 Saisonkarten und 150.000 Besucherkarten wurden 2022 ausgestellt, zwischen 1,5 und 1,6 Millionen Eintritte wurden verzeichnet. Besonders freut sich Fasching über die Zusammenarbeit mit der Kärntner Familienkarte, die einen ermäßigten Kauf ermöglicht: „Kalkulierbare Kosten sind gerade in Zeiten der Teuerung ein großer Vorteil. Im Vorjahr war die Aktion mit rund 50.000 Karten bereits ein großer Erfolg, heuer verzeichnen wir eine Steigerung um 30 Prozent auf 67.000 verkaufte Kärnten Cards.“