Ihren Namen hinterließen schon altägyptische Künstler auf Wänden. Das, was heute als Graffiti bezeichnet wird, hat seine Wurzeln jedoch in den USA der 1960er-Jahre, wo das moderne „Style-Writing“ entwickelt wurde. In Kärnten entstand so eines erstmals 1986 im Innenhof des Hauses „Goldene Gans“ am Alten Platz in Klagenfurt.