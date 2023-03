Von Freitag bis Sonntag findet am Messegelände Klagenfurt die Freizeitmesse mit den Schwerpunktthemen Auto&Bike, Classic Legends und Intervino statt. Auf 30.000 Quadratmetern zeigen 450 Aussteller alles rund um Auto, Motorräder, Reisen und Kulinarik. Auch das sportliche Angebot wird abgedeckt und auf der "drauß’n Outdoorbühne" widmet sich ein Schwerpunktthema dem Radfahren. Zahlreiche Shows, Vorträge und das angeschlossene Frühlingsfest mit Vergnügungspark runden das Programm ab. "Mit zwei weiteren Schwerpunktthemen, der Intervino und der Classic Legends, haben wir erneut bewiesen, dass die Freizeitmesse in Klagenfurt zurecht zum beliebtesten Format im Alpen-Adria-Raum gehört", berichten Aufsichtsratsvorsitzender Harald Kogler und Messe-Geschäftsführer Bernhard Erler über das Messe-Konzept.

Wer auf der Suche nach den neuesten Freizeitideen sei, komme auf der Freizeitmesse voll auf seine Kosten, heißt es in einer Aussendung. Schauen, ausprobieren und dann vielleicht gleich zuschlagen. Auf der "drauß‘n-Outdoor-Messe" gibt es alles für die Freizeitabenteurerin oder den Freizeitabenteurer. Auf rund 1400 Quadratmetern dreht sich heuer alles ums Biken und Wandern. Sportarten, die für alle geeignet sind. Ob es nun anspruchsvolles Mountainbiken oder genussvolles Radeln mit der ganzen Familie sein sollte, motorunterstützt oder mit eigener Muskelkraft. In der Messehalle 2 gibt es viele spannende Vorträge und Live-Talks zum Thema Radfahren, geführt von Patrik Jochum, der durch die Podcast-Serie "Einwürfe" bereits größere Bekanntheit erlangt hat.

Treffpunkt für Winzer

Als Treffpunkt für Winzer im Alpen-Adria-Raum hat sich die Intervino bereits seit Jahren etabliert. Heuer findet sie erstmals im Rahmen der Freizeitmesse statt und bietet an drei Messetagen eine ideale Plattform, um sich gegenseitig zu vernetzen, Ideen auszutauschen, edle Tropfen zu verkosten und an Wein-Crashkursen teilzunehmen. "Die Intervino ist für die Kärntner Winzerinnen und Winzer eine wichtige Chance Ihre Weine einem großen Publikum zu präsentieren. Die gute Kooperation mit den Kärntner Messen ermöglicht es uns, die Kontakte zu unserer Gastronomie und Hotellerie zu vertiefen. Diese Möglichkeit möchten wir nutzen und spezielle Verkostungen in kleinem Rahmen für die Gastronomen und ihre Mitarbeitenden anbieten. Ich freue mich darauf, bei der Intervino viele Bekannte wiederzusehen und neue Kontakte zu knüpfen", so Horst Wild, Obmann des Weinbauverbandes Kärnten, über die bevorstehende Weinmesse.

Vom wendigen Stadtflitzer über die geräumige Familienlimousine bis hin zum PS-starken Sportwagen reicht das Angebotsspektrum der Auto&Bike - Messe. Für Auto- und Motorradfans gibt es über 40 Marken und rund 160 Modelle auf insgesamt 10.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche zu bestaunen. Besondere Highlights dabei sind die Österreich-Premiere des Ford Bronco und der QJMOTOR Modelle SRV 550 ST und SRT 700X. Die neuen BMW Modelle X5, XM, iX1 sowie der neue Mitsubishi ASX und der neue Hyundai Ioniq 6 sind ebenso in den Hallen 1 und 2 zu finden. Auch der E-Mobilität wird ein großer Bereich gewidmet.

Für Autoliebhaber

Erstmalig findet heuer während der Freizeitmesse die Sonderschau Alpe-Adria Classic Legends als „Hall of Classic“ in der Messehalle 5 statt. Oldtimer-Fans und Autoliebhaber können eine tolle Mischung aus klassischen Automobilen und Raritäten der letzten 100 Jahre bewundern. Egal ob Vorkriegs- und Nachkriegs-Fahrzeuge, der Mercedes 300 SL Flügeltürer oder der Jaguar E-Type – es sind einige Schmuckstücke auf der Messe zu finden. Die VW Bulli T1 Sonderausstellung sorgt für Nostalgie und Emotionen und zeigt vom originalen „Post-Bulli“ aus dem Zillertal bis hin zum brandneuen VW ID.BUZZ die gesamte Bandbreite.

Der Vergnügungspark hat von 10 Uhr bis 24 Uhr geöffnet © Juergen Fuchs

Die RMS Gastronomiebetriebe GmbH mit ihren Kärntner McDonald’s-Filialen hat sich eine besondere Charity-Aktion einfallen lassen. Für einen kleinen Beitrag zugunsten der "McDonald’s Kinder Hilfe" kann man ein tolles Erinnerungsfoto mit dem Ghostbusters-Filmauto schießen lassen. Dabei handelt es sich um einen 6,26 m langen "ECTO-1", ein 1959er Cadillac Miller-Meteor.

Auf der Entertainment-Bühne in der Messehalle 5 finden täglich Live-Talks statt. Unter anderem zu sehen sind Richard Kaan, die Legende in Sachen"„Klassisches Automobil" und Dr. Erich Glavitza, der persönliche Stuntman von Steve McQueen im legendären Le Mans Film von 1971.

Natürlich gibt es auf der Freizeitmesse auch attraktive Urlaubsangebote zu buchen und die wichtigsten Ausflugsziele und Reisedestinationen sind in der Halle 3 vertreten. Slowenien ist mit 25 Tourismusgebieten inklusive kulinarischer Köstlichkeiten aus den Regionen dabei und auch die italienische Region Consorzio Lignano / Grado präsentiert sich im besten Licht. Viele Anbieter für Fern- und Busreisen, wie HIT-Reisen, können mit einem umfangreichen Reiseangebot aufwarten. Klagenfurts Partnerstädte Duschanbe aus Tadschikistan und Zalaegerszeg aus Ungarn sind ebenso mit einem Messestand in der Halle 3 zu finden.

Urlaubsideen

Urlaub am eigenen Pool oder Entspannen in der ganz persönlichen Wohlfühl-Oase. Man muss gar nicht in die Ferne schweifen, um sich wie im Urlaub zu fühlen. Alles zum Thema Garten- und Terrassengestaltung sowie die neuesten Gartenmöbeltrends gibt es in der Halle 4. Eine große Ausstellung ist auch dem Thema Pool gewidmet. Derzeit im Trend liegen Pools mit Gegenstromanlage und Massagedüsen.

Am Alpe-Adria-Platz und zwischen Halle 1 und 5 kommen Feinschmecker auf ihre Kosten. Es wird eifrig gekocht, gegrillt und Besucher können durch die Street Food-Promenade schlendern und das eine oder andere kulinarische Schmankerl kosten. DJs und Live-Musik sorgen für die musikalische Unterhaltung. Grillweltmeister Bimbo Binder und der 1. Vitalgarten BBQ-Club Kärnten halten mehrmals täglich Grillworkshops ab. Dabei werden Kniffe und Tricks für die richtige Zubereitung der Speisen am Grill gezeigt und zur anschließenden Verkostung eingeladen.

Vergnügungspark

Täglich von 10 Uhr bis 24 Uhr sorgt das Frühlingsfest für Unterhaltung. Der Vergnügungspark wartet mit tollen und abwechslungsreichen Fahrgeschäften auf und sorgt besonders beim jüngeren Publikum für Spaß und Action. Sky Rocker, Tagada, Breakdance, Autodrom und natürlich auch viele Kindergeschäfte wie die Kindereisenbahn, Mambo und Kinderkarussell warten auf ihren Einsatz.