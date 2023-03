5500 Pflegeheimplätze gibt es in Kärnten. rund 4000 davon in privaten oder gemeinnützig geführten Pflegeheimen. Diese Betreiber schlagen jetzt laut Alarm. Man sehe sich bald nicht mehr in der Lage, die Versorgung aufrecht zu erhalten. "Wir reden nicht von zukunftsfit, wir sind nicht mehr gegenwartsfit", hieß es. Denn mehr als die Hälfte der Heimbetreiber schreibe bereits rote Zahlen und stünde wegen des enormen Kostendrucks vor dem Aus, so Christian Polessnig als Berufsgruppensprecher Alten-/Pflegeheime in der Wirtschaftskammer.