Sprache lässt uns nicht nur mit anderen kommunizieren, sie verrät uns auch viel über unsere eigene Geschichte: Damit dieser Blick in die Vergangenheit nicht verloren geht, werden seit vielen Jahren slowenische und deutsche Orts-, Flur- und Hausnamen bewahrt. Insbesondere das Slowenische Volkskundeinstitut Urban Jarnik in Klagenfurt beschäftigt sich mit dem Spannungsfeld von „Landschaft und Identität/Pokrajina in identiteta“ – denn Sprache ist auch Heimat und Herkunft, was gerade für die slowenische Volksgruppe in Kärnten enorme Bedeutung hat.