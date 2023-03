Alkoholfreie Drinks waren einst Kindergeburtstagen vorbehalten. "Richtige" Cocktails, also Mixgetränke auf Basis Hochprozentigem, sind bis heute fixer Bestandteil einer richtigen Sommerparty. Aber in letzter Zeit zeichnet sich mit dem sogenannten "Mindful Drinking" ein völlig neuer Trend ab. Der Umgang mit Alkohol erfolgt bewusster, Alkohol soll seltener konsumiert werden, vor allem aber auch gezielter: den Rausch ablehnend, aber ohne auf Genuss verzichten zu müssen. "Wir sind uns der Verantwortung sehr wohl bewusst, unsere Passion mit Verantwortung zu frönen", sagt Mario Hofferer, amtierende doppelter Cocktail-Weltmeister sowie Organisator und Schirmherr der internationalen "Winter Cocktail Challenge", die seit vergangenem Sonntag an drei Tagen im Hotel Werzer in Pörtschach ausgetragen wurde.