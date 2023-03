Staatsmeister in Klagenfurt

Europameister Nicolai Užnik: "Kleine Sticheleien dürfen nicht fehlen"

Nicolai Užnik (22), regierender Europameister, wurde in Klagenfurt Staatsmeister. "Im Finale sind mir kaum Fehler unterlaufen. Ich konnte meine Stärken voll ausspielen." Der Weltcup startet in vier Wochen in Japan.