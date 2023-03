"Das ist ein Fitnesscenter für die Stimmbänder“, sagt Günter Wallner, Chordirektor am Stadttheater Klagenfurt. Ab Donnerstag erobert eine bunte Gesellschaft aus Vaganten, Spielern, Verliebten und zahlreichen „liederlichen“ Gestalten die Bühne, wenn Carl Orffs „Carmina Burana“ Premiere feiert. Rund 80 Sängerinnen und Sängern des Chors und Extrachors des Stadttheaters, des Kammerchors Klagenfurt-Wörthersee und der Singakademie Carinthia werden zeigen, dass „wir ordentlich Power in der Stimme haben“ (so Wallner). Mit dabei sind auch das Kärntner Sinfonieorchester sowie – nach längerer Zeit, in der es keine Tanzproduktion am Stadttheater gab – Studierende der Performing Academy Wien.