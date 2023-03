Noch sind die Sommerferien in weiter Ferne. Für Eltern ist es aber bereits jetzt höchst an der Zeit, sich Gedanken über die Betreuung ihrer Kinder während der "großen" Ferien zu machen. Denn mit den neun Wochen ist es schließlich längst nicht getan. Herbstferien, Weihnachtsferien, Semesterferien, Osterferien - in Summe gilt es 14 Wochen betreuungstechnisch abzudecken. Mit den fünf Wochen Urlaub, die man als berufstätiger Erwachsener in der Regel hat, geht sich das bei Weitem nicht aus.