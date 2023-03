Auf den Wald gekommen ist Anna-Sophie Pirtscher nach dem freiwilligen Aufforsten und Schwenden auf einer "Umweltbaustelle" des Alpenvereins. Danach habe sie sich entschlossen, "Forstwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien zu studieren", erzählt sie. Seit 1. März ist die gebürtige Ferlacherin neue Leiterin der Forstlichen Ausbildungsstätte (FAST) in Ossiach und tritt damit die Nachfolge von Hans Zöscher an.