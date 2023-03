Drogen um 3,2 Millionen Euro per Post bestellt: Vier Jahre Haft

Aus Armenien kamen im Oktober 2022 drei ganz besondere Geschenkboxen an einer Kärntner Adresse an. Der Adressat stand am Montag vor Gericht, weil er die Drogen zwischenlagern und weiterschicken sollte. Urteil nicht rechtskräftig.