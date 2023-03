Seine letzten beiden Songs schafften es auf Platz 1 der "Schlagerparade Österreich". Mit seinem neuen Song "Ich wollt nur kurz ..." hat sich Musi-Moderator und Sänger Marco Ventre mit seiner Band wieder viel vorgenommen. Seit Freitag ist die neue Single erhältlich, der Song stammt aus der Feder von Ventres Freund und Produzent Jürgen Kulmesch.

"Wir sind überzeugt, dass dieser Song wieder sehr viel Potenzial hat", heißt es. In "Ich wollt nur kurz ..." geht es darum, Danke zu sagen: "Viel zu oft sehen wir viele Dinge im Leben als selbstverständlich an. Viel zu selten sind wir dankbar für das, was das Leben uns schenkt."

Und bereits kurz nach Veröffentlichung hatte Ventre auch Grund, seinen Fans Danke zu sagen: Denn der Song schaffte es auf Anhieb von null auf Platz 1 in den iTune-Charts und auf Platz 2 in den österreichischen Radiocharts. "Daaaanke Leute", so Ventre auf Facebook.