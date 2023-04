Sie haben zahlreiche Medaillen gewonnen, ihre Hits sind in den Charts immer wieder ganz vorne mit dabei oder man kennt ihre Gesichter aus TV-Shows. Kärnten hat viele bekannte "Töchter" und "Söhne". Doch jede Karriere fing auch irgendwann einmal im Kleinen an. Ob sie schon als Kinder ganz genau wussten, welchen Weg sie einmal einschlagen werden?

Die Kleine Zeitung hat bekannte Kärntnerinnen und Kärntner gebeten, in ihren Fotoalben zu blättern. Daraus haben wir für Sie ein Quiz "gebastelt". Und, soviel sei vorab schon verraten, ganz so kinderleicht ist es nicht. Probieren Sie es aus!

Für alle Teilnehmer winken zwei Preise. So hat Schlagerstar Nik P. zwei Karten für sein Konzert in Klagenfurt am 13. Oktober zur Verfügung gestellt. Der gebürtige Kärntner befindet sich heuer auf Jubiläumstournee in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ob auch er auf einem der Kinderfotos zu sehen ist?

Zudem stellt die Kleine Zeitung einem Teilnehmer einen Genusspass zur Verfügung. Das Gewinnspiel läuft bis 8. April.