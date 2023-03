Wer weiß was? Auf diese Frage sucht die Landespolizeidirektion Kärnten derzeit auf Facebook eine Antwort. Und das "was" ist tatsächlich eher ungewöhnlich.

Am 8. März fischten die Taucher der FF Krumpendorf in der Nähe der dortigen Schiffsanlagestelle aus sechs Metern Tiefe eine grüne Geldkassette der Marke Burg Wächter Europa. Darin befanden sicher mehrere Gegenstände, deren Besitzer jetzt gesucht werden. Unter anderem handelt es sich dabei um eine Uhr der Marke Junghans. Auf deren Rückseite ist die Gravur "Zum 75. Deine Kinder" zu finden. Ebenfalls in der Kasse, lag eine noch lesbare Fahrkarte für die Strecke von St. Veit an der Glan nach Friesach, die am 28. September 1977 (!) abgestempelt wurde.

Da der Fund laut Polizei weder einem Besitzer noch einer Straftat zugeordnet werden kann, wird jetzt auf diesem Weg nach Hinweisen gebeten. Wer Angaben dazu machen kann, woher die Gegenstände stammen bzw. wem sie gehören könnten, wird gebeten sich unter 059133/2107 bei der Polizeiinspektion Krumpendorf zu melden.