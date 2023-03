Was haben die Kärntner (Ex-)Politiker Peter Kaiser, Karl-Heinz Grasser und Markus Malle gemeinsam? Sie alle haben einen erfolgreichen Abschluss von der Alpen Adria Universität Klagenfurt in der Tasche. Wer sich in die Reihe dieser und vieler anderer prominenter Absolventinnen und Absolventen einfädeln möchte, der sollte sich den Freitag, 17. März, rot im Kalender markieren.

Denn noch nie in der langjährigen Uni-Geschichte gab es so ein großes Ausbildungsangebot wie derzeit: Insgesamt 54 verschiedene Studien – davon 20 Bachelor-, 14 Lehramts-Unterrichtsfächer, 29- Master- und fünf Doktoratsstudien – stehen zur Wahl. Angefangen bei "Klassikern" wie Betriebswirtschaft oder Medien- und Kommunikationswissenschaft über Wirtschaft und Recht bis hin zu Robotics and Artificial Intelligence.

Expertinnen und Experten aus allen Uni-Bereichen stehen den Interessierten für Fragen wie "Was kann ich an der Universität Klagenfurt studieren? Wie funktioniert ein Studium? Welche Fristen muss ich beachten? Wo gibt es Aufnahmeverfahren?" oder: "Welche Jobperspektiven habe ich nach meinem Studium?" als Infoquelle zur Verfügung.

Und noch ein Tipp am Rande: Rund um die Alma Mater stehen natürlich auch "außeruniversitäre" Einrichtungen (Gastronomie) zur Verfügung ...