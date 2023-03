Die Nachricht, dass das BRG/BORG Klagenfurt von seinem derzeitigen Standort in der Hubertusstraße in den Schulkomplex der HAK Klagenfurt umgesiedelt wird, lässt in der Schule bei den Sportpädagogen die Wogen hochgehen. Damit würde die Talenteschmiede des Schulsport-Leistungsmodells Kärnten (SSLK), das zahlreiche Olympia, WM- und EM-Teilnehmer hervorgebracht hat, mutwillig gefährdet, lautet der Tenor.