Bodenständige Fröhlichkeit strahlt Marina Salmhofer aus, eine Mischung, die aber auch bei schweren Themen die notwendige Ernsthaftigkeit und die nötige Leichtigkeit in klare, verständliche Worte fasst. Ein gelungener Kunstgriff und ein Kommunikationstalent, über die sich nur wenige Experten freuen können. Kein Wunder, dass das aktive Vorstandsmitglied des Berufsverbandes der Sozialen Arbeit auch als Sprachrohr fungiert. Die Klagenfurterin begann vor ihrer Selbstständigkeit in der Drogen- und Jugendarbeit. Dann – "Timing ist alles", lacht sie über sich selbst – eröffnete sie just zum ersten Lockdown ihre Praxis. Corona ist in den Hintergrund gerückt, doch ihre Themen aktueller denn je. Ihr Kerngebiet "Betriebliche Sozialarbeit" ist zwar in Kärnten noch nicht so bekannt, wird angesichts der angespannten Wirtschafts- und Arbeitskräftemangelsituation aber wohl früher als man denkt, wohl auch bei den heimischen Firmenchefs, ankommen.