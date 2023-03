Es ist ein ganz besonderer Edelstein, den Norbert Kranzelbinder jetzt zum Verkauf anbietet. Denn der Kärntner ist im Besitz eines der größten und schönsten Amethysten der Welt. Ende 2019 erwarb er diesen. Der violette Edelstein war in einer Mine in Uruguay entdeckt worden. Familie Kranzelbinder hat weltweit Kontakte, seit drei Generationen besteht die Leidenschaft für Edelsteine. Erlebniswelten gibt es auf der Turracher Höhe, in Pörtschach, Bad Kleinkirchheim, Villach und Wien.