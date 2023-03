In einem Interview mit der Kleinen Zeitung hat er bereits im Vorjahr sein Interesse an der Leitung des kärnten.museums bekundet, nun wurde bekannt gegeben: Wolfgang Muchitsch wird Chef des Landesmuseums. Amtsantritt soll am 1. April sein, sein Vertrag läuft fünf Jahre. Das Haus bekommt damit einen sehr erfahrenen Leiter, denn der gebürtige Grazer mit familiären Wurzeln in Kärnten blickt bereits auf eine reiche Erfahrung im Museumsbereich zurück.

"Wir müssen das Museum nun wieder ins Bewusstsein der Kärntnerinnen und Kärntner bringen", betont Wolfgang Muchitsch in einem ersten Gespräch. Nach acht geschlossenen Jahren ist das Museum im letzten Jahr nach einer Generalsanierung wieder neu eröffnet worden. Muchitsch will das Haus zu "einem Ort des gesellschaftlichen Diskurses" machen: "Dadurch, dass es ein Mehrspartenhaus ist, kann man praktisch jedes Thema diskutieren", sagt der 59-Jährige: "Vor allem das Erdgeschoss bietet zahlreiche Möglichkeiten für Veranstaltungen."

Wichtig sei es außerdem, alle Außenstellen des Hauses zu stärken – auch in diesem Bereich bringt Muchitsch, der bereits eine Wohnung in Klagenfurt gefunden hat, eine große Erfahrung mit: Das Joanneum besteht insgesamt aus 19 Museen und einem Tierpark (Herberstein). Als ersten Schritt müsse er jetzt einmal das Landesmuseum sowie Kolleginnen und Kollegen noch besser kennenlernen und "dann wird es darum gehen, das Haus weiterzuentwickeln", kündigt Muchitsch an.

Chef des Joanneum

Muchitsch wurde 1963 in Graz geboren, der Vater stammt aus dem Lavanttal. Nach dem Studium der Geschichte, Anglistik und Amerikanistik in Graz war Wolfgang Muchitsch als Universitätslehrer tätig, bevor er ab 1995 mit den Agenden der Kulturverwaltung des Landes Steiermark betraut wurde. Ab 2003 wurde er Geschäftsführer des Universalmuseums Joanneum in Graz, ab 2018 war er auch dessen wissenschaftlicher Leiter. Seine Funktion dort endete mit Ende 2022. Außerdem ist Muchitsch seit 2003 im Vorstand des Museumsbunds Österreich – der Dachorganisation aller österreichischen Museen – tätig und seit 2012 auch dessen Präsident.

Kaufmännische Geschäftsführung

Ausgeschrieben war auch die kaufmännische Geschäftsführung des Landesmuseums. Caroline Steiner hatte schon im Vorfeld angekündigt, sich für diese Position wieder zu bewerben und wurde erwartungsgemäß wiederbestellt.