Wenn man schon lange auf die Bühne geht, verändert sich das Gefühl, mit dem man hinaus zum Publikum tritt?

Maria Happel: Es ja manchmal so, dass man zittert, dass man Lampenfieber hat. Und das äußert sich in verschiedenen Formen. Es kommt auf die Partner, auf die Stadt, auf das Publikum an. Das Lampenfieber bleibt erhalten. Man muss sich eher Gedanken machen, wenn es nicht mehr so ist. Der Reiz ist aber immer noch da, es ist nie gleich, immer neu und aufregend.