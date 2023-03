Sie werden als größte Pop-Hoffnung des Landes gefeiert, als Wunderkind tituliert. Dabei haben Sie erst 2019 versucht, selbst Lieder zu schreiben, stimmt das?

Oskar Haag: Ich habe mit drei Jahren ein Schlagzeug bekommen. Das hab ich in wenigen Tagen kaputtgedroschen gehabt. Ich hatte dann lange gar kein Interesse an Musik, nahm keinen Unterricht. 2019 habe ich meine erste Gitarre bekommen. Ich beschloss, Lieder zu schreiben. Die waren aber einfach scheiße. Richtig schlecht. Ich sagte mir dann: Ok, ich bin einfach nicht dafür geboren. Einige Monate später hab ich es dann aber noch einmal versucht. Und dann war es irgendwie gut.