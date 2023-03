Zum 70er wünschte sich der Autor Josef Winkler 70 Schaumrollen. Diesem Wunsch kam die Stadt Klagenfurt gerne nach – und zwar im Rahmen einer Geburtstagslesung im Klagenfurt Musil-Museum. Winkler las dabei aus dem vor rund 40 Jahren entstandenen "Ackermann aus Kärnten" sowie aus dem vor zehn Jahren erschienenen "Mutter und der Bleistift", das Requiem für seine 2011 verstorbene Mutter. In seinem Text erinnert er an die Großeltern mütterlicherseits, die im Zweiten Weltkrieg binnen eines Jahres drei Söhne an den Krieg verloren – ein beklemmendes Stück Literatur, gerade auch in Zeiten wie diesen, wo wieder (ukrainische und russische) Söhne in einem Krieg sterben.