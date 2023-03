Man mag Parallelen mit der heutigen Zeit erkennen. Ein Umbruch führt zur Destabilisierung und zieht auch Migrationswellen nach sich. So geschah es auch in der Zeit von circa 400 bis 600 nach Christus, in der Spätantike. Germanische Stämme, wie Alemannen, Franken und Goten, zog es in Richtung Römisches Reich. Zur Sicherung der italischen Nordgrenze wurde mit der Errichtung von Kastellen begonnen.