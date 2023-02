Mama – Move“ – warm und ganz weich fließt eine einfache Melodie am Beginn von Fabian Mangs neuer Solo-CD „Flying“, ehe der Song sanft zu pulsieren beginnt. Eigentlich ganz untypisch, kennen wir den St. Veiter doch bisher eher als versierten Spezialisten für den Fusion Jazz, den er im Trio mit der Band „Frank Fusion“ zelebriert. Unterstützt durch ein Stipendium und nach absolvierter Master-Arbeit wollte er das Album eigentlich mit seiner Wunschband spielen. Die hatte nur leider keine Zeit. Deshalb hat er schnell acht Eigenkompositionen und zwei Standards ausgesucht und alles in den deutschen Folkwang ICEM Studios in nur einem Tag spontan aufgenommen.