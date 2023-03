Stefan Skreinig (29) war schon mit 20 Jahren Küchenchef in einem Krumpendorfer Seminarhotel. Es folgten Gastro-Jahre in der Schweiz und in Wien bis er 2016 als Kellner in einem bekannten Klagenfurter Innenstadtcafé anheuerte. "Sechs Jahre lang habe ich die Arbeit dort mit viel Freude gemacht. Doch nach Corona ist die Erkenntnis gekommen: In dieser Branche sehe ich keine Zukunft für mich", erzählt der Villacher. Und machte im Sommer 2022 einen bedeutenden beruflichen Schnitt. Er absolvierte erfolgreich die Aufnahmeprüfungen für die Pädagogische Hochschule (PH) Kärnten und hat sich entschieden, Volksschullehrer zu werden.