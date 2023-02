Bisher unbekannte Täter beschädigten am Samstag zwischen 20.30 Uhr und 22 Uhr in der Schützenstraße in Klagenfurt die Reifen abgestellter Fahrzeuge. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Exekutive wurden bei insgesamt acht Fahrzeugen zehn Reifen aufgestochen.

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Über das Tatmotiv herrscht Unklarheit.