Die Zellen im menschlichen Körper so beeinflussen zu können, dass Tumorzellen zerstört oder in ihrem Wachstum gehemmt werden, ist das übergeordnete Ziel der Forschung, mit der sich Matthias Romauch beschäftigt. Der Klagenfurter Arzt, der auf ein Doppeldoktorat in Medizin und Chemie verweisen kann und nach einem Forschungsaufenthalt an der Uni Graz derzeit noch am Institut für Labordiagnostik am Klinikum Klagenfurt tätig ist, wurde nach einer internationalen Ausschreibung für eine dreijährige Forschungstätigkeit als Fellow an der Cambridge University ausgewählt.