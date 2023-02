Exakt 2938 Paare haben 2022 in Kärnten "Ja" zueinander gesagt, 45 davon waren gleichgeschlechtlich (21 männliche und 24 weibliche Paare). Im Vergleich zum Jahr davor waren es laut Statistik Austria um 19,2 Prozent mehr und somit österreichweit die stärkste Steigerung überhaupt. Auf die Plätze zwei und drei haben es das Burgenland mit 1391 Eheschließungen (plus 16,1 Prozent) und Niederösterreich mit 8859 Eheschließungen (plus 15,6 Prozent) geschafft.