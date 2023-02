Die GTI-Community trägt Trauer: Samstagabend verabschiedeten sich Hunderte Auto-Fans in Reifnitz von "ihrem" GTI-Treffen am Wörthersee, das jetzt offiziell abgesagt wurde. Nicht ohne zu beteuern: "Wir kommen trotzdem wieder!" Denn auch in Coronazeiten haben sie sich nicht von einer Veranstaltungsabsage einbremsen lassen. Warum sollten sie es also jetzt tun?