Weil es plötzlich keinen Strom mehr in seinem Haus gab, hielt ein Einheimischer (65) am Samstag gegen 19.30 Uhr in Zell-Sele Nachschau - dabei bemerkte er einen Brand in seinem Wohnhaus. Laut Polizei ist die Ursache für das Feuer noch nicht klar. Klar hingegen ist, dass der Mann sofort das Haus verließ und die Freiwilligen Feuerwehren Abtei, Ferlach, Waidisch, St. Margareten im Rosental, Zell-Pfarre und Zell-Freibach mit 14 Fahrzeugen sowie 120 Männern und Frauen innerhalb kürzester Zeit vor Ort waren.

Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein Stallgebäude, in dem sich Rinder und Schafe befanden, verhindern. Die Tiere blieben unverletzt und die Nebengebäude wurden nicht beschädigt. Zwei Fahrzeuge (ein Auto und eine Zugmaschine) konnten vom Bewohner selbst noch in Sicherheit gebracht werden. Das Wohnhaus wurde trotz des schnellen Eingreifens allerdings völlig zerstört und ist unbewohnbar. Die Schadenshöhe konnte noch nicht eruiert werden.