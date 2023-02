"Abendrot – Schönwetterbot" heißt es. Wenn dieser Spruch zutrifft, dann erwartet die Kärntnerinnen und Kärntner in den kommenden Tagen weiterhin traumhaftes Frühlingswetter im Winter. Freitagabend machten in sozialen Netzwerken nämlich atemberaubende Bilder die Runde. Während des Sonnenuntergangs färbte sich der Himmel – etwa über dem Wörthersee oder dem Dobratsch – in den unterschiedlichsten Rottönen. "Irre, wie schön die Welt sein kann", befand ein Kärntner in seinem Posting.

Der Himmel über dem Wörthersee © klagenfurt_elite

Jetzt wäre nur noch zu klären, ob der eingangs erwähnte Spruch auch hält, was er verspricht? Laut Geosphere Austria überwiegt tatsächlich am Samstag der Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 11 Grad. Auch am Sonntag hält das milde Wetter an. Von Norden her ziehen aber am Nachmittag ausgedehnte Wolkenfelder durch.

Auch in Glanhofen konnte man den spektakulären Sonnenuntergang bewundern © Astrid Drolle

Der Himmel über dem Dobratsch sah wie gemalen aus © LR Harald Wanker

Sonnenuntergang in Villach-St. Martin mit Blickrichtung Dobratsch © LR Melanie Zebedin

Dieses Foto hat uns Werner Knaus geschickt! Vielen Dank © Privat

Noch ein Leser-Foto. Vielen Dank © Privat