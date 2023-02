Der Verein "Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich" startet in Kärnten eine großangelegte Typisierungsaktion. Insgesamt gibt es in den kommenden Wochen 16 Termine. "Wir rufen alle gesunden Menschen zwischen 17 und 45 Jahren, die noch nicht typisiert sind, dringend dazu auf", so der Verein in einer Aussendung am Mittwoch.

Die Chance, außerhalb der Familie einen passenden Stammzellspender für einen Patienten zu finden, liegen je nach DNA-Typ bei 1:500.000 bis mehrere Millionen. Der Verein führt daher in regelmäßigen Abständen Typisierungsaktionen durch, um möglichst viele Menschen für eine Typisierung zu gewinnen. Durch einen einfachen Wangenabstrich kann man herausfinden, ob man für einen Patienten als Spender infrage kommt.

Auch ein dreifacher Familienvater (35) aus Wolfsberg benötigt dringend gesunde Stammzellen. Ebenso wie die gebürtige Lienzerin Anni (66), Mutter von zwei Töchtern. "Die Rettung all dieser Menschen liegt in einer lebensrettenden Stammzellspende", so "Geben für Leben".

Ein Typisierungsset kann man übrigens auch für zu Hause anfordern.