Seit ihrem 18. Lebensjahr steht Helga Wohlgemuth im Geschäft. In zwei Jahren geht sie in Pension. Die Zukunft ihres Betriebes, des größten Wollfachgeschäfts Kärntens, ist ungewiss: „Wir haben so viel Kundschaft. Wo soll ich die hinschicken, wenn es uns nicht mehr gibt?“ Wie viele andere Inhaber, ist die Wollexpertin auf der Suche nach einem Nachfolger, der oder die den mehr als hundert Jahre alten Betrieb weiterführen möchte.